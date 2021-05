Mais 511 casos de Covid-19 e duas mortes em Portugal. Rt sobe para 1,02

© LUSA

Portugal regista esta quarta-feira mais duas mortes e 511 novos casos de infeção por Covid-19, em relação aos registados no boletim epidemiológico de terça-feira. O Rt a nível nacional é agora 1,02, sendo 1,01 no território continental.

Na terça-feira, o Rt nacional situava-se em 1,00. Já no território continental, este índice assinalava menos uma centésima (0,99). A incidência nacional era de 50,5 casos de infeção por SARS-CoV-2 por cem mil habitantes, sendo, esta quarta-feira, de 51,4 por cem mil habitantes.

© DGS

Nesta quarta-feira, registou-se, no entanto, uma diminuição de internamentos causados pela infeção com o coronavírus: há menos 22, sendo agora no total 211. Já em UCI há agora 56 pessoas, menos dez do que na terça-feira.

Há ainda a assinalar 417 recuperados nas últimas 24 horas.

Metade das 511 novas infeções verifica-se na região de Lisboa e Vale do Tejo (250). As duas mortes ocorreram nas regiões Norte e Centro. Os dados mostram ainda houve um aumento de 92 casos ativos de infeção, totalizando agora 22.089.

Já morreram em Portugal 17.013 pessoas devido à Covid-19, e, desde o início da pandemia, 843.278 foram diagnosticadas com a doença.

