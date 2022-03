Mais 5606 casos e 17 mortes por Covid. Rt sobe mas incidência desce

© Telmo Pinto/Global Imagens

Estão confirmadas 21.216 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 17 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 3.337.806, mais 5606 nas últimas 24 horas.

Há agora 1250 pessoas internadas (mais 42 do que nas últimas 24 horas), 81 das quais em cuidados intensivos (menos uma do que no último registo).

O índice de transmissibilidade (Rt) nacional do coronavírus SARS-CoV-2 subiu de 0,78 para 0,84 e a incidência de infeções desceu de 1512,7 para 1398,1 casos por 100 mil habitantes.

