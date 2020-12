Mais 58 mortes e 2093 novos casos de Covid-19 em Portugal

© Tiago Petinga/Lusa

Estão confirmadas 6677 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 58 do que no último boletim epidemiológico.

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 396.666, mais 2093 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 68 307 casos ativos.

Até ao momento, 321.682 pessoas conseguiram recuperar, das quais 1936 nas últimas 24 horas.

Os hospitais portugueses contam agora com mais 97 internados, de um total de 2967. Nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), no entanto, o número decresceu, com menos um internado. Estão 503 doentes em UCI.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou mais mortes (20), mas foi no Norte que se confirmaram mais casos (907).

Há 93.136 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

