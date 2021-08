Mais 6 mortes e 1126 novos casos de Covid em Portugal. Rt mantém-se e incidência desce

O número de infetados por Covid-19 em Portugal continua a aumentar © Artur Machado / Global Imagens

Por Cátia Carmo 23 Agosto, 2021 • 14:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal regista nesta segunda-feira mais seis mortes e 1126 casos de infeção por Covid-19 do que os registados no último boletim epidemiológico. Há também um aumento nos internamentos em enfermaria e redução dos internamentos nos cuidados intensivos, segundo dados oficiais. O Rt mantém-se em 0,98 e a incidência desce para 310,4 casos de infeção por cada 100 mil habitantes.

CONSULTE AQUI O ÚLTIMO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), estão esta segunda-feira internadas 733 pessoas, mais 25 do que no domingo, e, dessas, 151 estão nos cuidados intensivos, sendo menos uma do que no dia anterior.

O Norte é esta segunda-feira a região com mais novos casos ativos (462) das últimas 24 horas, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 321.

As mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (duas) e nas regiões Norte (duas), Centro (uma) e Algarve (uma). Os dados divulgados pela DGS revelam que há 45 542 casos ativos em todo o país.

O número de recuperados também aumentou, havendo agora 1043 novos recuperados, que totalizam 957 359 desde o início da pandemia.

Desde março de 2020, quando começou a pandemia, registam-se 17 645 mortes e 1 020 546 casos de infeção confirmados.

As autoridades de saúde têm em vigilância, nas últimas 24 horas, 48 945 pessoas, menos 1410 do que no dia anterior.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19