Mais 604 casos de Covid-19 e quatro mortes em Portugal

Estão confirmadas 18.133 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais quatro do que no último boletim epidemiológico. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.085.138, mais 604, em comparação com os números de sábado.

Duas mortes ocorreram na região Norte, e Lisboa e Vale do Tejo e o Algarve reportaram um óbito cada um.

Nas últimas 24 horas, 243 pessoas foram dadas como recuperadas. Há mais 357 casos ativos, perfazendo agora um total de 31.312. No entanto, os contactos em vigilância sofreram um decréscimo de 274 pessoas, totalizando 20.803.

Neste momento, há 269 pessoas internadas com Covid-19, 52 nos cuidados intensivos.

