Mais 61 mortes e 6489 novos casos de Covid-19 em Portugal

© EPA

Por TSF 20 Novembro, 2020 • 14:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão confirmadas 3762 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 61 do que no último boletim epidemiológico. A DGS indica que das 61 mortes registadas nas últimas 24 horas, 33 ocorreram na região Norte, 15 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 12 na região Centro e uma no Algarve.

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 249.498, mais 6489 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 82.736 casos ativos.

Até ao momento, 163 mil pessoas conseguiram recuperar, das quais 5076 nas últimas 24 horas.

Há 80.409 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19