Mais 6132 casos de Covid-19 e 214 óbitos registados nas últimas 24 horas

Lisboa © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por TSF 06 Fevereiro, 2021 • 14:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão confirmadas 214 novas mortes e 6132 novos casos de contágio devido à Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-geral de Saúde (DGS).

Registam-se agora 13.954 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 214 do que no último boletim epidemiológico. Trata-se do número mais baixo de mortos desde 18 de janeiro, dia em que se registaram 167 óbitos.

Há também 761.906 casos de Covid-19 no total, dos quais 148.359 são ativos. Houve uma redução de 8399 casos ativos nas últimas 24 horas. Foram registados 14.317 casos de recuperação desde o último boletim da DGS.

Há neste momento 6158 pessoas internadas com Covid-19, 891 dos quais em unidades de cuidados intensivos, menos 13 nas últimas 24 horas. Na sexta-feira foi registado o máximo de 904 doentes internados em Unidades de Cuidados Intensivos.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19