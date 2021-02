Há 1186 novos casos de Covid-19. Morreram 65 pessoas, o menor número desde 27 de dezembro

© Pedro Correia/Global Imagens

Estão confirmadas 65 mortes e 1186 novos casos de contágio devido à Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-geral de Saúde (DGS).

Trata-se do número de novos casos diários mais baixo desde 11 outubro de 2020, dia em que foram diagnosticados 1090 novas infeções por SARS-CoV-2, e do número de mortes mais baixo desde 28 de dezembro do ano passado, quando se registaram 58 óbitos.

O número total de mortes pela doença é agora de 15.962, enquanto o de pessoas infetadas desde o início da pandemia subiu para 797.525. Há, neste momento, 82.341 casos ativos.

Estão internados 3316 doentes (mais 32 nas últimas 24 horas), dos quais 638 estão nos cuidados intensivos (menos 18 do que no anterior balanço).

Até ao momento, 699.222 pessoas conseguiram recuperar, das quais 2306 nas últimas 24 horas.

Há ainda 86.401 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde, menos 5913 do que no balanço anterior.

De acordo com os últimos dados da DGS, Portugal administrou 675.453 vacinas: 429.020 primeiras doses e 246.433 segundas doses.



Das 65 mortes registadas nas últimas 24 horas, 35 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 15 na região Centro, 11 na região Norte, três no Algarve e uma no Alentejo.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 484 novas infeções, contabilizando-se até agora 301.242 casos e 6.630 mortes.

A região Norte tem hoje 358 novas infeções por SARS-CoV-2 e, desde o início da pandemia, já contabilizou 324.612 casos de infeção e 5.151 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 202 casos, acumulando-se 114.051 infeções e 2.844 mortes.

No Alentejo foram assinalados mais 42 casos, totalizando 28.141 infeções e 922 mortos com covid-19 desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 22 novos casos, somando 19.810 infeções e 328 mortos.

A Madeira registou 71 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 5.952 infeções e 59 mortes devido à covid-19.

A região Autónoma dos Açores registou sete novos casos nas últimas 24 horas e foram notificados no total 3.717 casos de infeção e 28 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal, pelo menos, 360.554 homens e 436.700 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 270 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.337 eram homens e 7.625 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

