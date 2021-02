Mais 67 mortes e 1940 novos casos de Covid-19 em Portugal

© Guillaume Horcajuelo/EPA

Por TSF 19 Fevereiro, 2021 • 14:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal regista esta sexta-feira mais 67 mortes e mais 1940 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no boletim epidemiológico de quinta-feira. O número de mortes diárias é o mais baixo do ano.

Em Lisboa e Vale do Tejo há 975 novos casos. Na região Norte são mais 403 as pessoas infetadas.

CONSULTE AQUI O ÚLTIMO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Há também registo de uma descida nos internamentos. No total, são 3584 doentes hospitalizados em enfermarias, menos 235 nas últimas 24 horas. Nas unidades de cuidados intensivos estão 669 pessoas, menos 19 do que na quinta-feira.

O boletim epidemiológico desta sexta-feira dá também conta da recuperação de mais 4404 pessoas no país. Há no total 100 282 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde e 87 082 casos ativos.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19.