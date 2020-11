Portugal com novo máximo em UCI. Mais 67 mortes e 5444 novos casos de Covid-19

© António Pedro Santos/Lusa

Estão confirmadas 4276 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 67 do que no último boletim epidemiológico.

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 285.838, mais 5444 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 82.116 casos ativos.

Até ao momento, 199.446 pessoas conseguiram recuperar, das quais 5505 nas últimas 24 horas.

Depois de dois dias com menos internados nos hospitais, no dia de ontem o número voltou a aumentar. São agora 3208 internados, mais 16 do que no último dia.

Nas Unidades de Cuidados Intensivos estão mais 10 doentes, de um total de 526, o que corresponde a um novo máximo em Portugal.

Há 80.713 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

