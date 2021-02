Mais 76 mortes e 1 570 novos casos de Covid-19 em Portugal

© Martin Divisek/EPA

Por TSF 20 Fevereiro, 2021 • 14:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão confirmadas 76 novas mortes e 1 570 novos casos de contágio devido à Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-geral de Saúde (DGS).

O número total de mortes pela doença é agora de 15.897, enquanto o de pessoas infetadas desde início da pandemia subiu para 796.339. Há, neste momento, 83.526 casos ativos.

Estão internados 3.284 doentes (menos 300 nas últimas 24 horas), dos quais 656 estão nos cuidados intensivos (menos 13 do que no anterior balanço). Desde 6 de janeiro, quando estavam 3.293 pessoas no hospital com covid-19, que o número de internamentos não era tão baixo.

CONSULTE AQUI O BOLETIM MAIS RECENTE DA DGS

Até ao momento, um total de 696.916 pessoas conseguiram recuperar, das quais 5.050 nas últimas 24 horas.

Há ainda 92.314 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde, menos 7.968 do que no balanço anterior.

Notícia em atualização

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19