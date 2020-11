Portugal com novo máximo de recuperados. Mais 81 mortes e 4452 novos casos de Covid-19

© Orlando Almeida / Global Imagens

Estão confirmadas 3553 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 81 do que no último boletim epidemiológico.

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 230.124, mais 4452 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 77.126 casos ativos.

Até ao momento, 149.445 pessoas conseguiram recuperar, das quais 7290 nas últimas 24 horas: o maior número de recuperados diário. A 24 de maio houve 9844 pessoas que recuperaram da infeção, um número explicado pela mudança na metodologia do apuramento de dados.

O número de novos casos e de vítimas mortais regista-se, principalmente no Norte do país. A região conta com mais de metade dos novos casos (2941) e 43 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 812 infetados e mais 21 vítimas mortais.

Quanto ao número de internados, são menos 12 do que no último dia, num total de 3028. Por outro lado, as Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) têm 431 doentes, mais cinco do que ontem, o que se traduz no número mais alto desde o início da pandemia.

Há 80.817 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

