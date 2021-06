Mais 910 casos de Covid-19 e seis mortes em 24 horas

Porto © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Nas últimas 24 horas foram registadas seis mortes devido à Covid-19 em Portugal, depois de um dia sem registo de fatalidades. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 855.432, mais 910 desde esta quarta-feira, quando tinha sido já assinalado o maior aumento (890) desde o dia 6 de março (1007 casos diários).

Dos novos casos assinalados esta quinta-feira, 557 são atribuídos à região de Lisboa e Vale do Tejo, o que representa 61,2% do total nacional. Cinco mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Norte.

Já quanto aos internamentos, registou-se uma descida, com menos 12 camas ocupadas nas últimas 24 horas (295). Há neste momento 72 internados em unidades de cuidados intensivos, mais dois desde quarta-feira.

CONSULTE AQUI O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos mais 370 casos, para um total de 24.366.

Desde o dia 6 de março que não se registava um número de novos casos tão elevados como o desta quinta-feira e já há muitos semanas que não se verificava um número tão elevado de mortos.

O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde subiu em 934, totalizando agora 28.012.

O índice nacional de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-CoV-2 foi atualizado na sexta-feira e desceu de 1,07 para 1,05 e a incidência de casos de infeção por cem mil habitantes subiu de 72,2 para 74,8.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 557 novas infeções, contabilizando-se até agora 324.807 casos e 7224 mortos. A região Norte tem 179 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 341.921 casos de infeção e 5358 mortes desde o início da pandemia. Estas duas regiões têm 80,8% do total de novas infeções nas últimas 24 horas.

Na região Centro registaram-se mais 66 casos, acumulando-se 120.348 infeções e 3025 mortos. No Alentejo foram assinalados mais 28 casos, totalizando 30.378 infeções e 971 mortos desde o início da pandemia. Na região do Algarve foram registados 36 casos, acumulando-se 22.536 infeções e 363 mortos. A região Autónoma da Madeira registou seis casos, somando 9776 infeções e 69 mortes devido à Covid-19 desde março de 2020. Os Açores têm 33 novos casos e contabilizam 5666 casos e 33 mortos desde o início da pandemia.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 389.048 homens e 465.993 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 391 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8951 eram homens e 8092 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

