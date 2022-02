Mais 9851 infeções e 28 mortes por Covid em Portugal

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Portugal registou 9851 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e mais 28 mortes associadas à Covid-19, indicou esta sábado a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os internamentos continuam a baixar. Neste sábado, estão 1 378 pessoas internadas em enfermarias, menos 123 do que no último boletim epidemiológico. Nos cuidados intensivos estão mais três pessoas, num total de 98 doentes.

Este sábado há menos 9932 casos ativos em Portugal, totalizando 446.301 infetados. Recuperaram da infeção 19.755 pessoas nas últimas 24 horas e há 426472 contactos em vigilância, menos 12.161.

A região onde se registaram mais novos casos de Covid-19 foi Lisboa e Vale do Tejo (3398). Segue-se o Centro (2177), o Norte (1881), o Algarve (643), o Alentejo (624), os Açores (694) e a Madeira (434).

Em Lisboa e Vale do Tejo e no Norte morreram nove pessoas, no Algarve quatro pessoas, no Centro três pessoas, no Algarve quatro, nos Açores duas e no Alentejo morreu uma pessoa.

* Notícia atualizada às 14h30