Mais acidentes com trotinetas, o otimismo de Centeno em Davos e outros destaques TSF

Na Manhã TSF, destaque para a reportagem com vítimas de acidentes de trotinetas. No último ano, as autoridades registaram um aumento significativo de acidentes relacionados com este meio de transporte. A repórter Cristina Lai Men falou com algumas pessoas que sofreram lesões graves em acidentes de trotinetas. Pode ouvir aqui a reportagem.

A marcar a atualidade desta terça-feira estão as declarações do governador do Banco de Portugal, no Fórum Económico de Davos. Mário Centeno está otimista em relação a 2023. O governador do BdP acredita que a recessão não vai bater à porta da zona euro.

Por cá, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro lamenta o facto de uma grávida ter andado mais de 200 quilómetros por causa de um erro do INEM. O governante esteve hoje na cerimónia que assinalou o 30.º aniversário do Infarmed e explicou que o Estado deseja baixar a despesa com medicamentos.

Também à margem desta cerimónia, Manuel Pizarro elogiou o facto de estar planeada abertura de um novo curso de medicina numa universidade privada, no Porto.

No Brasil, crescem os ecos do ataque da semana passada à democracia brasileira. Agora, o Supremo Tribunal Eleitoral deu três dias ao ex-Presidente, Jair Bolsonaro, para que este explique o projeto de decreto que previa a anulação do resultado das eleições que perdeu para Lula da Silva.

O documento foi encontrado na sequência das buscas à casa do ex-ministro da Justiça e antigo secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, que entretanto foi detido pela Polícia Federal.

De volta à atualidade nacional, a greve dos professores continua a fechar escolas. Desta vez, foi no distrito de Aveiro, mas houve pelo menos uma em que a paralisação não teve adesão suficiente para fechar portas.

Por fim, uma informação sobre uma potencial mudança estrutural na China. O país mais populosos do mundo registou, em 2022, o primeiro declínio populacional em mais de 60 anos.