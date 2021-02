Mais apoios para pais em teletrabalho, protestos violentos em Espanha e outros destaques TSF

© Josep Lago/AFP

Por TSF 17 Fevereiro, 2021 • 21:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social confirmou, esta quarta-feira, que o apoio à família vai ser alargado a pais que estejam em teletrabalho: o Governo vai possibilitar um maior apoio conciliar os filhos com o teletrabalho.

Em Espanha, há protestos nas ruas pelo segundo dia seguido depois da detenção do rapper Pablo Hasel. Há registo de confrontos em Madrid e Barcelona, com várias detenções já efetuadas. Durante o dia de hoje foi também confirmado que uma das manifestantes ontem feridas acabou por perder um olho.

Na Ordem dos Enfermeiros há também um ambiente pesado, mas numa outra dimensão. São já mais de 120 os profissionais que subscrevem uma participação ao conselho jurisdicional da Ordem dos Enfermeiros para exigir a abertura de um processo disciplinar contra a bastonária Ana Rita Cavaco.

Voemos até ao outro lado do Atlântico. A primeira notícia é a do desaparecimento de um dos ícones da esfera política conservadora norte-americana: o radialista Rush Limbaugh morreu esta quarta-feira, aos 70 anos, vítima de cancro do pulmão.

Mais de cem milhões de pessoas ficaram, no mesmo país, sem eletricidade devido a um colapso das redes de energia que sofreram uma sobrecarga: com os alertas para o risco de temperaturas extremamente baixas, o consumo de energia aumentou substancialmente.