Mais cinco mortes e 2449 casos de Covid-19 em Portugal

© João Relvas/Lusa

Por Carolina Quaresma 01 Julho, 2021 • 14:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão confirmadas 17.101 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais cinco do que no último boletim epidemiológico. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 882.006, mais 2449 nas últimas 24 horas.

Há, neste momento, 34.681 casos ativos. 54,6% (1339) dos casos registados esta quinta-feira pertencem a Lisboa e Vale do Tejo (LVT). O Norte registou um aumento do número de novos casos tendo sido notificados 566 nas últimas 24 horas, o que representa 23,1% do total nacional.

Desde o dia 13 de fevereiro, quando se registaram 2856 contágios, que o número de novos casos diários não era tão elevado. Das cinco mortes registadas, quatro aconteceram em LVT e uma no Norte.

CONSULTE AQUI O ÚLTIMO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO.

Até ao momento, 830.224 pessoas conseguiram recuperar, das quais 1234 nas últimas 24 horas.

Há ainda 53.260 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

Há agora 509 pessoas internadas (mais cinco do que nas últimas 24 horas), 113 das quais em cuidados intensivos (menos sete do que no último registo).

De acordo com os últimos dados da DGS, atualizados na quarta-feira, o índice de transmissibilidade situa-se em 1,14 a nível nacional. A taxa de incidência nacional está em 172,8 casos por 100 mil habitantes.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19