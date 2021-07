Mais concelhos em risco. Leia o comunicado do Conselho de Ministros

© António Cotrim/Lusa (arquivo)

O Conselho de Ministros desta quinta-feira aprovou uma proposta de lei para fixar as margens máximas na venda de combustíveis e atualiza as listas de concelhos de risco elevado e muito elevado de contágio por Covid-19.

São agora 116 - 55 em risco elevado e 61 em risco muito elevado - e há ainda outros 29 em situação de alerta.

Desta reunião saiu também uma proposta para que todas as freguesias do país possam ter um autarca a meio tempo independentemente da sua dimensão, anunciou a ministra da Modernização do Estado, que tutela as autarquias.