Mais contagiosa e igualmente perigosa. O que se sabe da nova variante do vírus já em Portugal?

O número de casos da nova variante de SARS-Cov-2 em Portugal pode ser superior aos 34 casos que foram até agora detetados, admitia na quarta-feira o investigador João Paulo Gomes. Numa entrevista à TSF, João Paulo Gomes explica que "34 casos parecem não ser muitos, mas o universo de amostras sobre o qual trabalhámos é pequeno, por isso o número é significativo".

O investigador do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge explica que, em colaboração com o Instituto Gulbenkian da Ciência, tem estado a ser feito um rastreio dirigido a amostras suspeitas que obedecem a determinados critérios e que são enviadas voluntariamente pelos laboratórios.

"Estamos a detetar um elevado número de casos. Primeiro, 18 casos na Madeira e na última semana 16 no continente. Estamos a falar de 34 casos, que não parece muito, mas o universo de amostras sobre o qual trabalhamos é pequeno, por isso, o número de casos é significativo."

João Paulo Gomes acrescenta que "não podemos dizer que existem 34 casos a circular em Portugal. Existem muitos mais. O que podemos dizer é que de algumas dezenas de amostras suspeitas que testámos, já encontrámos 34 casos. É uma mensagem bastante diferente".

O investigador do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge adianta que "quase a totalidade dos casos estão associados a pessoas com um historial de viagens ao Reino Unido"

"Estamos a falar de estrangeiros que visitaram o país e de emigrantes portugueses, mas também temos pessoas que reportam não ter viajado para o país nem ter estado em contacto com pessoas que viajaram para o Reino Unido, por isso pode configurar a existência de transmissão comunitária. Suspeitamos de que ela já existe e será mais preocupante. Nós vamos focar-nos agora em tentar perceber a dimensão da transmissão comunitária. Perceber há quanto tempo é que esta variante chegou ao país e qual a extensão da sua disseminação."

De onde vieram as amostras?

O coordenador do estudo sobre a "Diversidade genética do coronavírus SARS-CoV-2 adiantou à TSF que "há duas semanas, foram analisadas as amostras da Madeira. Na semana passada, foram analisadas, sobretudo, amostras da região de Lisboa e Vale do Tejo."

"Durante esta semana estamos a analisar um lote de amostras, algumas da região de Lisboa e Vale do Tejo, outras do Algarve e outras da região do Porto."

Na próxima semana, já haverá notícias acerca "do possível espalhamento desta variante do Reino Unido noutros pontos do país, nomeadamente no Algarve e na zona Norte".

"Se entrou na comunidade, é normal que dentro de algum tempo de se torne dominante"

Nos últimos dias, registou-se um aumento do número de casos da doença em Portugal.

João Paulo Gomes considera que "estamos a viver uma altura em que tudo se confunde. Os casos em Portugal estão a aumentar mas não nos podemos esquecer de que vivemos um momento de algum desconfinamento com o Natal e Ano Novo. Podemos confundir as duas coisas. O aumento do número de casos deve-se ao período de desconfinamento? Deve-se à presença da variante do Reino Unido? Às duas coisas? Ninguém sabe."

O investigador português diz estar "inclinado a pensar que se deve mais ao período de desconfinamento do que propriamente à presença da variante em Portugal". No entanto, admite estar "preocupado" acrescentando que, "se esta variante é mais transmissível, e já não há dúvidas quanto a isso, se ela entrou em Portugal já há algum tempo e se está a transmitir-se na comunidade, é muito normal que ela se torne dominante dentro de algum tempo, independentemente das medidas que possamos tomar. Não podemos fazer muito mais. Tornando-se dominante, teremos mais casos de Covid-19 e, se tivermos mais casos de Covid-19, teremos as consequências todas que nenhum de nós quer: mais acamados, mais pessoas nos cuidados intensivos, mais mortes. Não porque esta variante seja mais severa que outras, mas porque esta variante tem uma maior transmissibilidade e origina mais casos. É tudo uma bola de neve e, se a variante do Reino Unido está em Portugal, vai originar mais casos. É possível que as coisas não corram bem no curto prazo."

"Não tenho dúvidas que a vacina vai conseguir lidar com a nova variante"

O investigador do Instituto Nacional de Saúde Dr., Ricardo Jorge acredita que "a vacina vai ajudar. O problema é que só está disponível a conta-gotas, vamos ser vacinados à medida que as vacinas estão disponíveis, mas não tenho qualquer dúvida que a vacina não vai ter grandes dificuldades em lidar com a variante e, essa é a excelente noticia.

No entanto, como não é possível vacinar grande parte da população portuguesa nos próximos três quatro, cinco meses e , portanto, estes primeiros meses vão ser difíceis e temos obviamente de estar preparados para isso. Felizmente, os profissionais de saúde e os idosos já começaram a ser vacinados. Tenho esperança que haja um equilíbrio e que este pequeno descontrolo que houve em Portugal, e no resto do mundo, no natal e na passagem de ano, seja equilibrado com o facto de a vacinação estar a decorrer e lentamente consigamos alguma imunidade de grupo" acrescenta.

Como é que os britânicos perceberam que esta variante é mais contagiosa?

"Por observação. Como fazem uma análise genética do vírus, eles conseguem em tempo real, saber o peso de cada uma das variantes genéticas do vírus em relação a outras. Os investigadores britânicos verificaram que esta variante apareceu no final de setembro e, ao longo das semanas, esta variante que não tinha relevância passou a ser predominante. Isto só pode acontecer se esta variante tiver alguma vantagem em relação a outras. Portanto, foi uma questão observacional. Isto mostra apenas que esta variante é mais transmissível." E o que é que isso significa?

João Paulo Gomes dá um exemplo: "Eu estou sentado num restaurante, à mesa com alguém que está infetado. Estou - 10 a 15 minutos - a tomar um café e a conversar. Com outra variante qualquer, se calhar, esses 10 minutos poderão não ser suficientes para que eu fique infetado. Com esta variante, esses mesmos 10 minutos poderão ser mais do que suficientes para ficar infetado, ou seja, supondo que a pessoa que está à minha frente tem a mesma quantidade de vírus no trato respiratório, ela vai sempre passar-me alguns vírus, mas, com a nova variante, eu fico infetado e com as outras poderei não ficar. Para a mesma carga viral, esta variante vai infetar-me, outra variante não. Para as outras variantes, o meu sistema imunitário lida bem com a situação e, como são poucos vírus, a coisa resolve-se. O entendimento dos investigadores é que para outras variantes é preciso uma carga viral maior para que fiquemos infetados."

É preciso não baixar a guarda. Medidas adicionais de proteção não adiantam muito

Não há muito mais a fazer, afirma o investigador português. "Uma máscara é uma máscara. Protege tanto as outras variantes como esta. As medidas serão mais ou menos as mesmas. A única preocupação é que, quando baixamos a guarda, quando estamos sem máscara, quando estamos num restaurante, em meio familiar, estamos mais sujeitos a ser infetados. Medidas adicionais não adiantam muito. É preciso cumprir as regras que todos conhecemos. De facto, nesta altura, em que as coisas não estão controladas, o ideal seria que se evitassem os contactos com pessoas com quem não estamos regularmente."

Na opinião do investigador português, aumentar o período de quarentena não faz muito sentido. João Paulo Gomes explica que "não temos quaisquer dados que permitam concluir que o período de doença é mais prolongado, que o período de transmissão é mais prolongado. Não temos quaisquer dados relativamente a isso."

Os dados indicam apenas que "uma pessoa infetada com esta variante transmite mais facilmente a outra pessoa. Nada terá a ver com períodos mais ou menos prolongados. Apenas com uma maior capacidade dos vírus se agarrarem às nossas células e multiplicarem-se e, eventualmente, originarem mais carga viral."

"Posso dizer-lhe que, e é um dado observado em Portugal e já publicado por investigadores no Reino Unido que constataram que os testes de diagnóstico associados a esta variante, tinham estatisticamente valores de carga viral mais elevados do que quando os casos de Covid-19 não tinham esta variante. Se o vírus é mais transmissível, e se se multiplica mais facilmente, origina uma maior quantidade de vírus no sistema respiratório, na nossa garganta, no nosso nariz, na nossa boca. Quando respiramos ou tossimos, é normal que as partículas que expelimos, estejam mais carregadas de vírus. Por isso, no mesmo período de contacto, é mais normal que uma pessoa infetada com a nova variante contamine outra do que se tivesse infetado com outra variante do vírus. Mesmo em Portugal, estamos a ser contactados por laboratórios que dizem que as amostras tem mais vírus quando esta variante está em causa. Os ingleses já o publicaram e isso justificaria o facto da nova variante se multiplicar mais e quando estamos infetados, temos muitos mais vírus no trato respiratório, passamos mais vírus às pessoas com quem vivemos ou com quem lidamos diariamente."

Há casos de famílias que, vivendo na mesma casa, têm elementos que ficam infetadas e outros não. "É curioso, porque dentro da mesma casa, a maior parte das pessoas não usa máscara. É muitíssimo vulgar que, por exemplo, um casal que viva numa casa pequena, um fique infetado e o outro não. Com esta nova variante é difícil imaginar que isso possa acontecer."

"As autoridades de saúde pública estão muitíssimo atentas a estas novas variantes: Reino Unido e África do Sul"

Além da variante do vírus detetada no Reino Unido, uma outra variante detetada na África do Sul é também motivo de preocupação. João Paulo Gomes adianta à TSF que para já "dá algum alento que não haja um historial de pessoas que viajam da África do Sul para Portugal".

O investigador do INSA admite que "é uma variante também muito preocupante, mas não se compara à variante associada a viajantes do Reino Unido ou de outros países europeus. O fenómeno da emigração e do turismo é incomparável. Obviamente, que estamos atentos. As autoridades estão muitíssimo atentas a estas variantes que andam a circular e estão em contacto connosco precisamente para serem alertadas se forem detetadas aqui."

"São variantes muito chatas"

Quer a variante sul-africana, quer a que foi detetada no Reino Unido, são "variantes muito chatas porque o tipo de mutações que apresentam são associadas a zonas do vírus que podem ter um impacto ou a nível de uma maior transmissibilidade ou ao nível de uma potencial fuga ao nosso sistema imunitário e, isto, é sempre preocupante quando as mutações ocorrem em zonas onde os nossos anticorpos não o conseguem encontrar e não conseguem agarrar-se ao vírus. Ele tem sempre a possibilidade de se esconder, propagar e infetar mais pessoas. Sempre que isso acontece temos de estar preocupados". Mas João Paulo Gomes acrescenta ainda que não pensa que estas "sejam variantes que possam fugir às vacinas que estão disponíveis".

"Do ponto de vista dos vírus , esta variante do Reino Unido foi sortuda"

Perante o pedido para traçar o perfil desta nova variante, o investigador João Paulo Gomes usou dois adjetivos. O primeiro em tom de brincadeira, o segundo muito a sério.

"No mundo dos micróbios, estas mutações acontecem por acaso; os vírus não são seres pensantes e esta variante não pensou arranjar estas mutações para conseguir esconder-se e transmitir-se. Foi tudo por acaso". O investigador português explica que enquanto os vírus se multiplicam, acontecem estas mutações através de um processo de erros e há erros (mutações) que matam os vírus e há outros que fazem com que, por acaso, se tornem mais transmissíveis. Porquê? Porque as mutações ocorrem em regiões do vírus, como é o caso deste, que são regiões onde se ligam às nossas células. Por isso, entre os milhares e milhares e milhares de mutações, que já foram reportadas e ocorrem no genoma do vírus, esta variante teve sorte, porque arranjou um conjunto de mutações que lhe possibilitou, por exemplo, agarrar-se melhor às nossas células replicar-se melhor. Por isso, do ponto de vista do vírus, é um sortudo, porque o objetivo de qualquer micróbio, apesar de não ser um ser pensante, é fugir ao nosso sistema imunitário, sobreviver, multiplicar-se, infetar mais, mais e mais."

Mas, acima de tudo, diz João Paulo Gomes, "é um vírus mais transmissível e não vou mais longe, porque não quero arranjar adjetivos que nos preocupem mais", conclui.

