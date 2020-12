Mais de 100 crianças apoiadas pela Refood à espera do Pai Natal

© Maria Augusta Casaca/TSF

As meninas e meninos apoiados em Faro pela instituição escreveram cartas ao Pai Natal e colocaram-nas na árvore de Natal montada na sede, à espera que algum padrinho as vá buscar.

A Refood em Faro teve a ideia quando os restaurantes fecharam. Em vez de terem as refeições que sobram para dar aos seus utentes foram obrigados a fazer cabazes com comida e levar à casa das pessoas. E essa situação mostrou-lhes uma realidade:" Nós vimos crianças que deliraram com uma caixa de cereais, outras com melancia ou com bananas e isso foi uma realidade muito chocante", lembra Paula Matias.

A coordenadora da Refood em Faro explica que perceberam que muitas daquelas crianças não tinham um brinquedo e pediram-lhes para escreverem uma carta com três desejos para o Natal que fossem fáceis de concretizar.

Muitas escolheram brinquedos, mas nas cartas podem ler-se muitos outros pedidos." Temos uma criança que não sabia o que pedir e desejava apenas felicidade e saúde", revela. Ou ainda outra que pede um jogo de lençóis e uma sombrinha para a chuva. "Temos também uma menina com 15 anos que disse que a prioridade era um cabaz de comida para terem na mesa. Essa foi uma das cartas que mais me comoveu", admite Paula Matias.

A Refood em Faro apoia 108 famílias, num total de 200 adultos e 103 crianças. Nesta pandemia a instituição tem visto um aumento da procura de ajuda de pessoas da chamada "classe média".

"Já temos professores, arquitetos, lojistas do Fórum Algarve, diversas situações", conta. Muitas são pessoas que estiveram em lay off e perderam parte do ordenado ou casais em que um dos membros se viu de repente no desemprego. Algumas dessas famílias este ano não poderão dar um presente aos seus filhos.

Por esse motivo, para proporcionar um Natal mais luminoso às crianças de uma destas familias, basta ir à Refood em Faro, escolher uma carta e tentar satisfazer o sonho de um jovem. A instituição irá manter o contacto com quem levar a carta e assim que tiver as prendas elas serão armazenadas e entregues mais tarde a todas as crianças.