Mais de 100 doentes do Amadora-Sintra transferidos para outros hospitais

Transferência de doentes do Hospital Amadora-Sintra © Mário Cruz/EPA

Por Rita Carvalho Pereira 28 Janeiro, 2021 • 08:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF), que abrange a zona de Amadora-Sintra, garante que a rede de oxigénio está funcionar "de forma estabilizada", mantendo "os padrões de segurança definidos".

Num comunicado enviado esta quinta-feira à comunicação social, o hospital garante que está a fazer a "monitorização constante do fluxo" de oxigénio e que nenhum dos doentes ventilados corre perigo.

Na noite de terça-feira, uma sobrecarga na rede de oxigénio do Hospital Amadora-Sintra obrigou à transferência de doentes para outros hospitais. Já foram transferidos 102 doentes para várias unidades de saúde, entre os quais 19 que estão numa nova enfermaria criada no Hospital da Luz, em Lisboa, mas onde os cuidados são "integralmente assegurados" por profissionais do hospital Amadora-Sintra.

O hospital esclarece que "não está em causa, como nunca esteve, a disponibilidade de oxigénio ou o colapso da rede" e que os constrangimentos verificados se deveram apenas à "dificuldade existente em manter a pressão, face ao elevado débito para as necessidades terapêuticas dos doentes".

O Amadora-Sintra recorda que é o hospital da região de Lisboa com mais doentes Covid-19 internados - 323 ao final desta quarta-feira. "Muitos destes doentes necessitam de oxigénio medicinal em alto débito, o que origina uma elevada pressão sobre as infraestruturas existentes", justifica o hospital, que, entretanto, decidiu deixar de receber doentes com Covid-19 até ao fim de semana, para não sobrecarregar a rede.

O hospital relembra que tem também já em curso "um conjunto de obras para reforço da rede de fornecimento de oxigénio". "Tiveram também já início os trabalhos de instalação de uma rede redundante na Torre Sintra, que - tal como a rede redundante já instalada na torre Amadora - irá reforçar a rede" e será ainda instalado "um tanque de oxigénio para alimentar em exclusivo a Área Dedicada a Doentes Respiratórios do Serviço de Urgência".

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19