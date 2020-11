Mais de 100 mil alunos vão receber computadores. Mas têm de devolvê-los no final do ciclo

Computadores já estão a chegar às escolas para serem entregues © Fernando Fontes/Global Imagens

O Ministério da Educação vai disponibilizar mais de 100 mil computadores para os alunos poderem estudar, este ano letivo. Os equipamentos, que já começaram a chegar as escolas, vão ser cedidos aos alunos até que estes terminem o ciclo de estudos em que se encontram.

Os primeiros computadores vão ser entregues aos alunos do ensino secundário que pertencem ao escalão A da ação social escolar.

"Nesta primeira fase, irão chegar às escolas cerca de 100 mil computadores. É uma cedência temporária que se irá efetivar para os alunos ao longo de um ciclo de estudos [1.º ciclo, 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário]. No final, terão que entregar os computadores cedidos pelas escolas", explica Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas, em declarações a TSF.

Filinto Lima afirma que, depois dos estudantes, o Ministério da Educação deveria também virar as atenções para as escolas, que possuem equipamentos desatualizados, e para os professores, que são obrigados a trabalhar com os computadores pessoais.

"Muitas das escolas tem computadores obsoletos, já muito antigos, e necessitamos de um novo plano tecnológico educativo. Sabemos que está previsto, aquilo que se pede é que a chegada desses computadores às escolas decorra no menor espaço de tempo possível", apelou o representante dos diretores escolares.

"Também não esquecer os professores, que usam os seus computadores pessoais. Parece-me que devem ter direito a usar computadores da sua entidade patronal, que, neste caso concreto, é o Ministério da Educação", acrescentou.