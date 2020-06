Mais de 100 operacionais combatem incêndio em fábrica de Santa Maria da Feira

Às 22h57, estavam no local 102 operacionais apoiados por 37 veículos © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

Por Lusa 30 Junho, 2020 • 00:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mais de 100 operacionais estão a combater um incêndio que deflagrou este domingo à noite na fábrica de papel e cartão Zarrinha, em Santa Maria da Feira, que está "tomada pelas chamas", segundo fonte da Proteção Civil.

"A informação que temos é que a fábrica de papel Zarrinha está tomada pelas chamas", afirmou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro.

Segundo o sítio na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para o fogo, na zona industrial de Rio Meão, concelho de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, foi feito às 21h46.

Às 22h57, estavam no local 102 operacionais apoiados por 37 veículos. Contactado pela agência Lusa, o vereador da Proteção Civil do município, Vítor Marques, que se encontra no local, relatou a evacuação de algumas habitações na zona circundante e que o reforço de meios a nível distrital tem ajudado no combate às chamas.

"Estava um turno em trabalho, mas não há vítimas a lamentar, nem foi necessária assistência hospitalar. O fogo está circunscrito às instalações e está a ceder aos meios", disse Vítor Marques.