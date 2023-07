Mais de cem voluntários garantem rejuvenescimento da Feira da Serra

Por Maria Augusta Casaca 26 Julho, 2023 • 12:18 Partilhar este artigo Facebook

"Eu voluntariei-me para a Feira da Serra ficar mais bonita e com mais cor", afirma João Chaveca. O jovem, com 14 anos, é um dos cem voluntários que está a ajudar a construir flores de amendoeira para a Feira da Serra, em S. Brás de Alportel. Este ano a amêndoa é o ex-libris da festa e João está a fazer com vários materiais flores de amendoeira que vão embelezar as ruas do certame. As flores brancas com um centro rosa já estão prontas. Foram cerca de duas semanas de trabalho, coordenado por Sónia Martins, da divisão de turismo da autarquia."É um bocadinho de trabalho, mas quando se faz com gosto, isso reflete-se. E eles são muito dedicados", garante Sónia.

Os jovens fizeram 350 flores, algumas com um metro de diâmetro, outras mais pequenas.

A vice-presidente da câmara municipal de S. Brás de Alportel considera que o trabalho dos jovens voluntários é determinante para que a Feira corra bem." O que mais nos satisfaz é ver que a Feira da Serra, com os seus mais de 30 anos, consegue rejuvenescer-se em cada edição", afirma Marlene Guerreiro." É um enorme orgulho ver tantos jovens a sentir a Feira da Serra como sua", adianta. No cantinho dedicado a este fruto seco, além dos típicos doces de amêndoa do Algarve, vão estar empresas que estão a inovar no uso da amêndoa em produtos alimentares, mas também produtos cosméticos. "E nem falta, em lançamento exclusivo, gama de cosmética canina", garante a autarquia.

Além de poder ver os típicos produtos da serra do Caldeirão, o visitante poderá calcorrear vários stands de artesanato, parar em espaços de comes e bebes e assistir aos espetáculos da noite.

Numa extensão de 4 hectares vão estar cerca de 300 expositores, 18 espaços temáticos, seis restaurantes e três tascas, e a organização promete "mais de 60 horas de espetáculos e animação nos quatro palcos e no Picadeiro". Os Resistência, João Pedro Pais, Bárbara Tinoco e José Cid serão os artistas previstos no Palco Principal durante os quatro dias da Feira.

Uma entrada diária custa sete euros, mas há descontos para famílias e para quem compre ingresso para mais do que um dia.