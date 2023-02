Mais de 11 mil mortos nos sismos da Turquia e Síria, Marcelo e Costa reúnem para avaliar PRR e outros destaques TSF

Na Turquia foram registados mais de oito mil mortos © Yahya Nemah/EPA

O número de mortos nos fortes sismos que atingiram na segunda-feira o sudeste da Turquia e a vizinha Síria aumentou para mais de 11 200, de acordo com um novo balanço provisório divulgado esta quarta-feira pelas autoridades.

Perante esta catástrofe, a Comissão Europeia adotou recomendações para reforçar a resiliência da União Europeia a emergências de grandes dimensões, como incêndios florestais, inundações e sismos, defendendo um reforço do mecanismo europeu de proteção civil.

Mais de 36 horas depois do primeiro grande sismo a atingir a Turquia e Síria, continuam a ser retiradas pessoas com vida dos escombros. Um vídeo divulgado mostra o momento em que duas crianças foram encontradas, presas sob os detritos da sua casa desmoronada na pequena localidade de Besnaya-Bseineh, na Síria.

Por cá, depois de o primeiro-ministro ter desafiado as empresas para "pedalarem" com mais energia para que o Plano de Recuperação e Resiliência ajude a melhorar a economia do país, Pedro Dominguinhos, presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, avançou, no Fórum TSF, que vai recomendar o aumento do valor das verbas que são adiantadas às empresas que têm projetos já aprovados.

Ainda no contexto do PRR, a Comissão Europeia desembolsou a Portugal a segunda tranche de 1,8 mil milhões de euros do Plano de Resiliência e Recuperação.

Perante este cenário, Marcelo Rebelo de Sousa vai reunir na próxima semana com António Costa no Palácio de Belém para avaliar os desenvolvimentos no processo de execução do Plano de Resiliência e Recuperação.

Ouvido no Parlamento no âmbito de uma audição requerida pelo PSD, o ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou que se soubesse o que sabe hoje não teria nomeado o antigo diretor-geral de Recursos da Defesa, e atual detido numa investigação judicial, para a administração de uma empresa pública do setor.

Caiu um dos recordes mais bem guardados do mundo do desporto. Lebron James construiu uma carreira de 20 anos na NBA, onde, para quem o seguiu desde cedo na carreira, o número 38.387, o recorde de pontos de Kareem Abdul Jabar, sempre pareceu algo alcançável. E isso diz muito sobre a figura de um atleta de referência, com uma longevidade entre a elite que permite que, aos 38 anos, duas décadas da mais exigente liga de basquetebol do mundo, seja ainda impossível de prever o ponto final da carreira.

Janeiro foi o terceiro mais quente na Europa desde que há registo, de acordo com o Serviço de Monitorização das Alterações Climáticas do Copernicus, um dos seis serviços de informação do programa de Observação da Terra da União Europeia.

Com a chuva de volta, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera estendeu o aviso amarelo, que já abrangia Faro e Beja, aos distritos de Lisboa e Setúbal devido à previsão de aguaceiros por vezes forte e ocasionalmente acompanhados de trovoada.