Mais de 120 mil pessoas já receberam terceira dose da vacina contra a Covid-19

Foram ao todo 123 mil as pessoas que até ao momento receberam a terceira dose ou dose adicional de vacina. Ao mesmo tempo que decorre a vacinação contra a gripe, a Direção-Geral da Saúde informa também que estão vacinadas 279 mil pessoas. Esta fase integra os cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos e que não estão abrangidos nos grupos-alvo da 1.ª fase e começou com os utentes acima de 80 anos, estando a decorrer por ordem decrescente de idades.

"O ritmo de vacinação da gripe está dependente da entrega das vacinas no território nacional e sujeita a ajustes de acordo com a disponibilidade de vacinas", advertiu a DGS, garantindo que "a partir do início de novembro se prevê que o número de vacinas disponíveis seja suficiente para acelerar o ritmo da vacinação".

À semelhança do que aconteceu na primeira fase, os cidadãos são convocados através de uma mensagem escrita para a toma simultânea das duas vacinas ou apenas para a vacina contra a gripe.

Volta a ser possível o agendamento automático no Portal Covid-19, estando disponível a partir de terça-feira para cidadãos com idade igual ou superior a 80 anos.

"Poderá haver casos, porém, em que sejam chamados doentes abaixo da faixa que se encontra aberta por já cumprirem todos os critérios de elegibilidade e para não atrasar o processo", informou a DGS.

A partir de segunda-feira, será possível comprar a vacina contra a gripe nas farmácias, desde que se apresente uma receita médica. Já a partir de terça-feira, será possível agendar a vacina da gripe e a terceira dose contra a Covid-19 através do portal Covid na internet.

Para já, esse autoagendamento, para ambas as vacinas, só vai estar disponível para quem tem mais de 80 anos.

Os mais velhos com doenças de risco têm estado a ser vacinados contra a gripe e também com a dose de reforço contra a Covid-19 desde os primeiros dias de outubro.

Agora, as duas vacinas vão estar disponíveis para todos os que têm mais idade, mediante marcação pela internet.

