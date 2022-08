Meios aéreos em Rio Maior © D.R.

O incêndio na freguesia de Arrouquelas, no concelho de Rio Maior, que deflagrou perto das 16h20 desta quinta-feira, conta com 139 operacionais, 41 viaturas e duas aeronaves no combate às chamas.

De acordo com a Proteção Civil, no local, às 17h46, estiveram 157 operacionais, 41 meios terrestres e quatro aviões. Nas últimas horas, o efetivo de combate foi reduzido.

As chamas deflagraram perto da Quinta do Brinçal, onde está inserido o complexo turístico e imobiliário "Golden Eagle Residence & Golf Resort".

Às 19h00, encontravam-se em curso quatro incêndios: na freguesia de Arrouquelas, no concelho de Rio Maior; na Covilhã, em Pinhel, na Guarda, e em Felgueiras.