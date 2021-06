Mais de 1,4 mil milhões de euros. Porto é líder na captação de fundos europeus

Porto © Pixabay

O município do Porto é líder destacado na captação de fundos europeus, de acordo com dados revelados pelo portal Mais Transparência. O Porto surge em primeiro lugar, bastante destacado com mais de 1,4 mil milhões de euros captados no âmbito do quadro comunitário Portugal 2020. Em segundo lugar surge Lisboa, com 792 milhões de euros.

Em declarações à TSF, Ricardo Valente, vereador com o pelouro da economia na Câmara Municipal do Porto, explica os resultados.

"De facto, o Porto volta a capacidade de trazer empresas, de setores muito diversificados, desde de biotecnologia, do setor automóvel, do setor das finanças ligadas à tecnologia e projetos hoteleiros", afirma.

Quanto ao atual quadro comunitário, o Horizonte Europa, Ricardo Valente afirma que dentro de dois meses, a autarquia do Porto vai apresentar um plano de desenvolvimento económico que quer aproveitar os fundos disponíveis até 2027 para reforçar a aposta na qualificação.

"A qualificação numa dupla vertente: nesta transição digital que é fundamental e do ponto de vista daquilo que é a qualificação ao longo da vida, ou seja, a preparação das pessoas para os novos desafios do ponto de vista de uma economia mais volátil", explica.

No programa Portugal 2020, o Porto arrecadou cerca de 6% dos fundos europeus aprovados ao final do mês de março.