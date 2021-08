Mais de 140 mil crianças vacinadas este fim de semana

Este fim de semana foram vacinadas 148 mil crianças em Portugal © Tiago Petinga/Lusa

No total, este fim de semana foram vacinadas 148 mil crianças em Portugal. Só este domingo, mais de 40 mil utentes foram inoculados até às 18 horas. Cerca de 33 mil foram jovens dos 12 aos 15 anos, avança a task force.

Durante a manhã tinham sido vacinados cerca de 20 mil utentes, até às 10h30. Já no sábado foram vacinadas mais de 128 mil pessoas, das quais 115 mil foram jovens dos 12 aos 15 anos.

A vacinação contra a Covid-19 de crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos começou este sábado, no primeiro de dois fins de semana dedicados a esta faixa etária.

Para este primeiro fim de semana estavam agendadas cerca de 110 mil pessoas, mas além dos que fizeram o pedido de autoagendamento e os que foram chamados pelos serviços de saúde, a task force que coordena o programa de vacinação decidiu abrir também a modalidade "casa aberta", à semelhança do que aconteceu no fim de semana anterior com os jovens de 16 e 17 anos.

As datas para a toma da segunda dose também já estão definidas. No fim de semana de 11 e 12 de setembro, os jovens entre os 12 e os 15 anos estarão de regresso para completar a vacinação, mesmo antes do início do ano letivo.

A vacinação desta faixa etária vai continuar no fim de semana de 28 e 29 de agosto, estando aberto o autoagendamento para essas datas até sábado, que abrange também a faixa etária dos 16 e 17 anos.

