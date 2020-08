Mais de 140 operacionais combatem fogo em Mondim de Basto

© Paulo Cunha/Lusa

Um incêndio que deflagrou esta segunda-feira de madrugada na freguesia de Ermelo e Pardelhas, concelho de Mondim de Basto, distrito de Vila Real, está a ser combatido por mais de 140 operacionais, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O incêndio tem duas frentes ativas, sendo que as operações "estão a decorrer muito favoravelmente numa das frentes", explicou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.

Os operacionais no terreno, apoiados por 35 viaturas, estão a conseguir evitar que as populações fiquem em risco, detalhou a mesma fonte, acrescentando que a grande dificuldade no combate às chamas são os difíceis acessos.

O incêndio deflagrou às 00h55 na localidade de Fisgas - Carrapata, numa área de povoamento florestal.