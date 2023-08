Mais de 140 operacionais e seis meios aéreos combatem fogo na Serra de Montejunto

© Miguel Pereira da Silva/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 03 Agosto, 2023 • 17:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um incêndio, que lavra desde as 14h30 junto da Serra do Montejunto, no Cadaval, estava a ser combatido por seis meios aéreos e mais de 140 operacionais pelas 17h00, disse fonte do Sub-comando de Operações de Socorro do Oeste.

"O combate está a decorrer favoravelmente, apesar das dificuldades que o vento forte está a criar", afirmou a mesma fonte à agência Lusa.

O fogo, que pelas 17h00 estava a ser combatido por 142 operacionais apoiados por 40 viaturas, além de seis meios aéreos, está a consumir uma área florestal, na localidade de Póvoa, no concelho do Cadaval, distrito de Lisboa.

Outros dois focos de incêndio deflagraram esta quinta-feira em localidades próximas, localizadas na Serra do Montejunto.

Um dos fogos, que deflagrou na Rechaldeira, já está "dominado", mas mobiliza ainda 38 homens e 12 veículos.

Outro incêndio, na Bairrosa, está "em rescaldo", envolvendo 41 operacionais e 12 veículos.

No mês passado, a Serra do Montejunto foi fustigada por dois grandes incêndios, o último dos quais ocorreu há duas semanas e chegou a mobilizar 13 meios aéreos, mais de 500 operacionais e centena e meia de veículos.

Nos dois incêndios, arderam 402 hectares, disse na altura o comandante regional Carlos Silva à agência Lusa.