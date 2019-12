Mais de 150 linhas da EDP fora de serviço

O desagravamento deverá ajudar à recuperação das linhas, esta sexta-feira © Eloy Alonso/Reuters

Os estragos causados pela depressão Elsa na rede elétrica da EDP Distribuição deixaram pelo menos 157 linhas de alta e média tensão fora de serviço, informou a empresa.

O número de incidentes aumentou nas últimas horas do dia de quinta-feira, com estragos "bastante extensos", e no terreno permanecem "centenas de operacionais que, debaixo de condições meteorológicas muito adversas, tentam repor a energia nas localidades afetadas".

Para responder às falhas no serviço, a empresa está a instalar geradores de emergência, em particular em estações elevatórias, onde o restabelecimento é mais difícil.

A EDP Distribuição não tem ainda uma previsão para a total reposição da rede, mas, com o desagravamento do estado do tempo no início desta madrugada, está otimista quanto à recuperação.

A empresa, que sublinha manter-se atenta à evolução meteorológica e em articulação com as autoridades locais e nacionais, conta ter uma "ideia mais concreta dos danos, sobretudo a nível da baixa tensão", na manhã de hoje.

Ainda na quinta-feira, a EDP Distribuição tinha informado que contava com 1.200 operacionais apoiados por 700 viaturas.

O mau tempo associado à depressão Elsa está a atingir os Açores e o continente português, onde o desabamento de uma casa, em Castro Daire, e a queda de uma árvore, no Montijo, fizeram na quinta-feira dois mortos.

Há ainda uma pessoa desaparecida em Castro Daire.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu o aviso vermelho emitido para os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Aveiro até às 03:00 de hoje devido à previsão de rajadas de vento fortes.

Segundo o IPMA, as rajadas de vento podem mesmo atingir os 140 quilómetros/hora nas terras altas.

O aviso vermelho emitido para os distritos de Aveiro, Braga, Porto, Vila Real e Braga devido à chuva forte e persistente caiu às 21:00 de quinta-feira.

Sob aviso laranja para precipitação, vento ou agitação marítima, que vigoram em diferentes períodos até sábado, vão estar os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre e Braga.

De acordo com o IPMA, a intensidade do vento vai diminuir durante a madrugada de hoje, mas a chuva vai persistir, devido aos efeitos da depressão Elsa.