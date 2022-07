Mais de 220 bombeiros e quatro meios aéreos combatem incêndio em Rio de Mouro

Incêndio de Rio de Mouro visto da Ponte 25 de Abril © João Félix Pereira/TSF

Mais de 220 operacionais, auxiliados por quatro meios aéreos e 67 veículos, combatem um incêndio em Rio de Mouro, em Sintra, no distrito de Lisboa.

De acordo com a informação disponibilizada no site da Proteção Civil, o alerta para o fogo foi dado pelas 13h17 desta sexta-feira. À TSF, o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Lisboa adiantou que as chamas lavram numa zona de mato.

Segundo disse o o 2.º comandante do CDOS de Lisboa à Lusa, Joaquim Santos, há algumas habitações próximas do incêndio, mas que "não se encontram ameaçadas".

"O fogo está a ceder aos meios e, neste momento, não temos qualquer registo de ameaça a habitações ou necessidade de evacuações", indicou também o responsável.

*Notícia em atualização