Mais de 19 mil alunos envolvidos em programa de promoção da saúde mental nas escolas

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

Por Carolina Rico 15 Maio, 2023 • 11:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mais de 19 mil alunos com idades entre os 12 e 15 anos estão envolvidos na iniciativa "Por ti - Programa de Promoção de Bem-estar Mental nas Escolas", que decorre ao longo de quatro anos letivos, entre 2022 e 2026.

O projeto envolve ainda mais de 1100 professores, mais de 700 assistentes operacionais e mais de 770 famílias de 100 escolas públicas em 59 concelhos, com objetivo de consciencializar a comunidade escolar para o bem-estar mental e ensinar a identificar os primeiros sinais e sintomas indicadores de um problema.

Para os adolescentes, o foco é promover estratégias de regulação emocional com vista à promoção do bem-estar mental, enquanto para os professores o objetivo passa pela regulação emocional na hora de enfrentar dificuldades emocionais ou problemas de relacionamento com os alunos.

"Queremos que cada uma das pessoas impactadas pelo programa "Por ti" se torne mais resiliente, que viva uma vida melhor e que tire partido de todo o seu potencial", afirma, citada em comunicado, Helene Westerlind, CEO da Zurich, cuja fundação Z Zurich financia o projeto implementado pela associação EPIS - Empresários Pela Inclusão Social, em parceria com a Unidade de Psicologia Clínica Cognitivo - Comportamental da Universidade de Coimbra.

Leonor Beleza, presidente da EPIS, destaca sinais "muito positivos" por da parte das comunidades escolares nos primeiros meses de implementação do projeto. "Os primeiros resultados do programa "Por Ti", em termos de procura por parte das escolas e dos professores e em termos de satisfação dos beneficiários após as sessões realizadas, confirmam que este projeto foi lançado no tempo certo", destaca.

Também Daniel Rijo, membro do conselho executivo da unidade de Psicologia Clínica Cognitivo - Comportamental da Universidade de Coimbra, considera a promoção do bem-estar mental "uma prioridade, atendendo aos indicadores de risco nos anos mais recentes, tanto em adolescentes quanto em adultos".

Até ao momento, participam na iniciativa mais de 7400 alunos do 7.º ano, mais de 6700 do 8.º ano e mais de 5600 do 9.º ano, mas o objetivo é envolver perto de 45 mil alunos ao longo do programa que arrancou em setembro de 2022.