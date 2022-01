Mais de 20 milhões de vacinas administradas. Casa Aberta para quem vai estar nas mesas de voto

António Lacerda Sales © Bruno Lisita/Global Imagens

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 16 Janeiro, 2022 • 13:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A partir deste domingo, quem vai estar nas mesas de voto e não tomou no sábado a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 pode tomá-la em regime de Casa Aberta. No sábado, nos centros de vacinação, perto de 60 mil pessoas receberam a dose de reforço.

Para as que ainda restam, a casa está aberta, diz o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales. "A partir de hoje, os membros das mesas eleitorais podem ser vacinados em Casa Aberta, mantendo-se, para as forças de segurança e para os profissionais do ensino superior, o processo de senhas digitais, mas, durante a semana, manteremos em aberto todo este processo, para além do outro processo que já decorria, nomeadamente a Casa Aberta para os que têm mais de 60 anos, os autoagendamentos para os que têm mais de 45 e os autoagendamentos Janssen para maiores de 18 anos."

A Direção-Geral da Saúde divulgou neste domingo os mais recentes números da vacinação em Portugal. Desde o início do processo, que remonta aos últimos dias de 2020, já foram administrados mais de 20 milhões de vacinas contra a doença.

Em declarações à RTP, Lacerda Sales não esconde a satisfação, mas pede a quem tem entre 50 e 59 anos que tome a dose de reforço. "Os números são muito bons para as faixas acima dos 80 anos: temos mais de 90% da população com dose de reforço. Acima dos 70 anos também, com mais de 90%. Acima dos 65, mais de 80%."

No entanto, "há uma faixa, que é a faixa entre os 50 e os 59 anos, em que temos cerca de 750 mil pessoas com doses administradas; cerca de 50% da faixa elegível", pelo que Lacerda Sales deixa "um apelo específico e especial para esta faixa, para que possam recorrer para se vacinarem, apesar de não ser das faixas mais vulneráveis, mas é importante para continuar a decrescer em direção ao nosso objetivo".

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19