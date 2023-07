Mais de 400 bombeiros e 14 helicópteros combatem incêndio em Cascais. Hospital "não está em risco"

Por Cláudia Alves Mendes 25 Julho, 2023 • 17:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O combate ao incêndio na zona de Alcabideche, no concelho de Cascais, que mobiliza esta terça-feira 423 operacionais, 114 veículos e 14 aeronaves, de acordo com o site da Proteção Civil, está a ser reforçado com "mais meios" devido à proximidade de habitações, sendo o vento a principal dificuldade.

A localidade de Zambujeiro está a ser evacuada devido ao incêndio florestal que lavra esta terça-feira naquela zona, disse à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana.

A mesma fonte adiantou que a população está a ser retirada da aldeia por militares da GNR.

Questionado pela TSF sobre a eventual necessidade de evacuar o Hospital de Cascais, Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais afirma: "Nego categoricamente. Não há nenhuma necessidade."

Admitindo ainda que o "fogo já esteve perto do canil municipal", o autarca avança que já foram retirados "600 animais".

Fernando Azevedo, comandante operacional da Proteção Civil, tinha já adiantado à TSF que, apesar de o incêndio lavrar perto do Hospital de Cascais, o mesmo "não está em risco".

Ouça aqui as declarações de Fernando Azevedo 00:00 00:00

"Isto é um incêndio que está a evoluir, temos meios empenhados em combate e, neste momento e a esta hora, não temos informação de qualquer risco ao nível hospitalar", assegurou o comandante operacional da Proteção Civil.

Fonte do Hospital de Cascais avança ainda à TSF que está "em coordenação com a Proteção Civil e a autarquia" e admite que caso o incêndio desenvolva "desfavoravelmente", a "evacuação é uma hipótese em cima da mesa".

Contactado pela Lusa perto das 18h30, o Centro de Apoio Social do Pisão, que também se situa nas proximidades do fogo, disse que também não têm indicações por parte das autoridades para evacuarem as instalações.

"Há ainda a registar um ferido ligeiro, um bombeiro", acrescentou uma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa à Lusa, afirmando desconhecer o tipo de ferimentos.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa disse à Lusa que este incêndio requer "cuidado dado a dificuldade ao combate devido ao vento que se faz sentir naquela zona".

A circulação na A5 foi esta terça-feira à tarde cortada nos dois sentidos entre os nós de Alvide e de Cascais devido ao incêndio que deflagrou em Alcabideche, avançou fonte da GNR à Lusa.

"O trânsito está a ser desviado para a A16", acrescentou a mesma fonte.

À Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa fala em "duas frentes ativas" na zona de Alcabideche, um incêndio que está a evoluir e os bombeiros estão "a evitar o pior". Anteriormente, à TSF, Fernando Azevedo referiu que estava "uma frente ativa".

Às 16h58 foi dado o alerta para um incêndio florestal na localidade de Zambujeiro, que se situa em zona de serra e pertence à freguesia de Alcabideche, no concelho de Cascais, distrito de Lisboa.

Notícia em atualização