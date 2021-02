Mais de 200 médicos de saúde pública queixam-se de lei da rolha, soluções cosméticas e decisões arbitrárias

© LUSA

Os médicos de saúde pública queixam-se de "decisões arbitrárias", "atropelo da sua autonomia técnica" e de uma espécie de 'lei da rolha' que os impede de transmitir mensagens à população para que adotem comportamentos mais saudáveis.

Estas são apenas algumas queixas que estão numa carta aberta assinada por mais de 200 médicos da especialidade, revoltados, numa altura em que segundo Ricardo Mexia, o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, existem 50 mil inquéritos epidemiológicos atrasados.

A carta refere que os médicos "rejeitam a forma como têm visto sucessivamente atropelada a sua autonomia técnica, com decisões arbitrárias por diversas entidades, que são atentatórias da formação, dignidade e trabalho dos médicos de saúde pública", "ao arrepio daquilo que são as boas práticas".

À TSF, Ricardo Mexia detalha que muitas vezes houve "limitações à capacidade de intervenção pública das autoridades de saúde, dos médicos de saúde pública, porque não os deixaram intervir publicamente, na comunicação social, para transmitir mensagens à população para que se protegesse e adotasse comportamentos mais seguros e saudáveis, o que também tem comprometido aquilo que é uma parte importante da nossa intervenção na promoção da saúde".

Admitindo uma espécie de 'lei da rolha', o representante destes médicos diz que "estão cortados pelas estruturas administrativas e que em qualquer situação em que tenham que intervir estão sujeitos a decisões da tutela administrativa o que não faz sentido, num obstáculo à nossa autonomia técnica".

A carta detalha que "vão-se multiplicando as situações em que é colocada em causa a resposta, com a implementação de soluções, supostamente colaborativas e expeditas, que vão ao arrepio daquilo que são as boas práticas e orientações dos médicos de saúde pública, e que apenas visam dar uma aparente normalização de processos, sem garantias de proteção da saúde dos cidadãos e sem ter em consideração as diferenças geográficas. E sempre que as unidades optam por não aderir a estas soluções 'cosméticas' e pedem mais recursos para conseguirem dar resposta às necessidades, são-lhes negados".

Por outro lado, apesar da pandemia durar há quase um ano, a saúde pública continua a enfrentar uma grave falta de meios que leva a que milhares de inquéritos epidemiológicos estejam atrasados.

"Temos 50 mil inquéritos epidemiológicos por fazer, atrasados, e era fundamental ter reforçado a capacidade de resposta para fazer face ao previsível aumento de casos de covid-19, continuando a existir problemas de equipamentos - como linhas telefónicas para fazer as chamadas ou telemóveis - e um sistema de informação que, de forma inaceitável, ainda não existe na área da saúde pública", refere Ricardo Mexia.

A gota de água para os mais de 200 médicos escreverem a carta aberta hoje divulgada foi, no entanto, a decisão recente, do Governo, de transitoriamente deixar de exigir a "qualificação médica" para o exercício das funções de Autoridade de Saúde".

A carta sublinha que, "de momento, é necessária não só a formação médica (6 anos) mas também a especialidade Médica de Saúde Pública (4 anos) e um percurso de avaliação exigente que garante que estas funções são exercidas com o mínimo de preparação técnica, em defesa da Saúde das Populações".

O documento faz questão de "relembrar que as Autoridades de Saúde praticam Atos Médicos e tomam decisões médicas (por exemplo, no âmbito da Lei da Saúde Mental, verificação de óbitos, etc.)", pelo que "suavizar esta exigência é mais um atentado à dignidade profissional das Autoridades de Saúde, abrindo um precedente inaceitável, a pretexto da situação pandémica que atravessamos", numa "linha vermelha que não pode ser ultrapassada".

