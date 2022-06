Mais de 200 mil idosos já receberam o segundo reforço da vacina contra a Covid

© AFP

A Direção-Geral da Saúde informa este sábado que mais de 200 mil idosos já foram inoculados com a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

"Mais de 200 mil pessoas acima dos 80 anos, bem como residentes de Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI), já receberam a segunda dose de reforço contra a COVID-19. De acordo com os dados registados, até ao final do dia de ontem, 3 de junho, já tinham sido vacinadas 205.521 pessoas, tendo sido já visitadas todas as ERPI elegíveis", revela a DGS em comunicado enviado às redações.

Esta nova fase de vacinação, que "abrange pessoas com 80 ou mais anos e, ainda, todas os residentes em ERPI", iniciou-se a 16 de maio e estes cidadãos têm estado a ser convocados por mensagem (SMS) ou chamada telefónica. A nova dose de reforço é dada nos centros de vacinação e nos centros de saúde.

"Estão simultaneamente a ser convocados todos aqueles que ainda não fizeram a primeira dose de reforço e se encontram elegíveis. A população elegível para esta segunda dose deve ser vacinada com um intervalo mínimo de 4 meses após a última dose ou após um diagnóstico de infeção por SARS-CoV-2, ou seja, este reforço abrange também as pessoas que recuperaram da infeção", refere a autoridade de saúde.