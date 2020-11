Mais de 200 municípios têm hoje mais infeções ativas do que há uma semana

© Lusa

Por Nuno Guedes 23 Novembro, 2020 • 17:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mais de 200 concelhos têm hoje mais casos ativos de Covid-19 do que há uma semana. Pelo contrário, com tendência de descida estão pouco mais de 80.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) voltou a publicar os dados do novo coronavírus por município e, tal como há uma semana, Lousada, Paços de Ferreira e Vizela surgem no topo, apesar de terem agora menos casos do que na última atualização.

Lousada é o concelho com mais infeções confirmadas nos últimos 14 dias (2.791), seguido de Paços de Ferreira (2.533; concelho que há uma semana estava no topo) e de Vizela (2.523). Seguem-se Guimarães (2.343), Freixo de Espada a Cinta (2.335) e Felgueiras (2.221), bem como Penafiel (2.108), Fafe (2.074) e Manteigas (2.029).

Há agora 46 concelhos acima de 960 casos por 100 mil habitantes, ou seja, com um risco extremamente elevado, pelos critérios seguidos pelas autoridades de saúde. Ao todo, acima do patamar de risco muito elevado (480), o dobro do limite de casos definido pelo Governo para avançar com o chamado confinamento parcial (240), existem 125 municípios, número que há uma semana se ficava por cerca de 90.

Numa semana, os números subiram em 204 concelhos e diminuíram em 83, havendo apenas dez municípios, praticamente todos nos Açores, com zero casos positivos na últimas 2 semanas.

Nos concelhos que mais aumentaram destaque para Celorico da Beira que passou de 606 infeções para 1891, em apenas uma semana, e Portalegre de 262 para 1326.

Em Lisboa e Vale do Tejo nenhum município fica acima do patamar dos 960 casos por 100 mil habitantes, mas na maioria dos concelhos o número de contágios agravou-se.