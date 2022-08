Incêndio na Covilhã lavra há mais de 24 horas. 322 bombeiros e nove aeronaves no combate

Quase 70 concelhos estão este domingo em risco máximo de incêndio © Nuno André Ferreira/LUSA

Por TSF/Lusa 07 Agosto, 2022 • 10:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mais de 300 bombeiros estão a combater o incêndio que deflagrou na madrugada de sábado em Garrocho, no concelho da Covilhã, apoiados por 94 viaturas e sete aeronaves, segundo a Proteção Civil.

O incêndio, que deflagrou às 03h18 de sábado numa zona de mato na freguesia de Cantar-Galo e Vila do Carvalho, está a ser combatido por 322 operacionais, de acordo com a informação disponível às 14h00 no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Além do incêndio de Garrocho, o que está a mobilizar mais meios, os bombeiros estão a combater mais dois fogos que deflagram este domingo no distrito do Porto.

Segundo a informação disponível na página da Proteção Civil às 14h00 estavam, a combater os incêndios ativos no país, estavam 540 operacionais no terreno, apoiados por 157 viaturas e 11 aeronaves.

Perto de 70 de concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu, Castelo Branco e Coimbra estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, de acordo com informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também em risco muito elevado de incêndio rural cerca de 60 concelhos dos distritos Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre e Faro.

O risco de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Fogo quase mudou planos da Volta

Apesar do incêndio em Garrocho, a terceira etapa da 83.ª Volta a Portugal em bicicleta vai manter o seu percurso original, confirmou à Lusa o diretor da prova.



"Às 09h30, decidimos que estavam reunidas as condições para manter a etapa original", declarou Joaquim Gomes à agência Lusa, indicando, contudo, que, "durante a madrugada, houve um grande esforço para encontrar um percurso alternativo".

O diretor da Volta a Portugal destacou ainda a "estreita colaboração com o comandante distrital da Proteção Civil de Castelo Branco, com a unidade de GNR de Montanha e com o comandante do Destacamento de Trânsito Eventual" que permitiu que a terceira etapa mantenha o traçado inicial.

*Notícia atualizada às 14h00