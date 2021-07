Mais de 3 mil novos casos e oito mortos por Covid-19 em Portugal. Rt sobe para 1,20

São Bento, no Porto © José Coelho/Lusa

Foram registadas oito mortes devido à Covid-19 nas últimas 24 horas e 3 285 casos de infeção. Os dados revelam ainda uma redução nos internamentos, quer em enfermaria quer em cuidados intensivos. Segundo o boletim epidemiológico da DGS estão esta quarta-feira internadas 603 pessoas com Covid-19 em enfermaria, menos 10 do que na terça-feira e 130 em unidades de cuidados intensivos (menos três).

A área de Lisboa e Vale do Tejo concentra 1717 novos casos. Os dados divulgados pela DGS mostram também que há mais 1770 casos ativos, totalizando 40 258 e que 1507 pessoas foram dadas como recuperados nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 838 642 recuperados.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17 126 pessoas e foram registados 896 026 casos de infeção.

O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde é de mais 3033, totalizando 67 055. A incidência da infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal subiu tanto que obrigou a mudar o quadro da matriz de risco. No continente está nos 254,8 casos por 100 mil habitantes e na totalidade do território é de 247,3, revelam dados oficiais.

De acordo com o boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, o índice de transmissibilidade (Rt) é de 1,20 em todo o território nacional e de 1,20 em Portugal continental.

Os dados do índice de transmissibilidade e da incidência a 14 dias são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

A região de Lisboa e Vale do Tejo com a notificação de 1717 novas infeções, contabiliza até agora 348 708 casos e 7285 mortos.

Na região Norte há esta quarta-feira 821 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 349 837 casos de infeção e 5370 mortes desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais 290 casos, acumulando-se 123 513 infeções e 3028 mortos. No Alentejo foram assinalados mais 75 casos, totalizando 31 434 infeções e 973 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim desta quarta-feira revela que foram registados 321 casos, acumulando-se 26 139 infeções e 366 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 24 casos, somando 10 018 infeções e 70 mortes devido à Covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm esta quarta-feira 37 novos casos contabilizando 6377 casos e 34 mortos desde o início da pandemia.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 409 057 homens e 486 469 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 500 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8991 eram homens e 8135 mulheres. A maior parte dos óbitos correspondem a pessoas com mais de 80 anos - dois homens e três mulheres. Morreram ainda outros dois homens com idades entre os 70 e os 79 anos. A vítima mais jovem de Covid-19 foi um homem, que estava na faixa etária dos 50 aos 59 anos.

