Mais de 30 cães resgatados de quinta inundada em Santo António dos Cavaleiros

Cheias na freguesia de Santo António dos Cavaleiros, em Loures © TSF

Por Rita Carvalho Pereira 13 Dezembro, 2022 • 12:50

Trinta cães tiveram de ser resgatados, esta manhã, em Santo António dos Cavaleiros, no concelho de Loures. Os animais encontravam-se numa quinta devoluta, na zona da Flamenga, que ficou praticamente submersa, depois das chuvas da última noite.

Em declarações à TSF, Tomás Pires, da direção do grupo Intervenção e Resgate Animal (IRA), adianta que foi recebido um alerta da Proteção Civil de Loures e dos Bombeiros Voluntários de Camarate.

"Recebemos a indicação para nos deslocarmos a uma ocorrência na Flamenga que envolvia animais de companhia em situação de risco. Chegando aqui ao local, verificámos que o nível da água, efetivamente, colocava em risco as instalações que alojavam os animais, cerca de trinta cães", relata.

"Procedemos à evacuação para um local mais seguro, fora de risco", garante o responsável da IRA, que acredita que todos os animais no local foram "retirados com vida".

E este não foi o único resgate de animais que teve de ser feito, esta manhã, no concelho de Loures, por causa do temporal, acrescenta Tomás Pires.

"Há situações em que houve derrocadas, que colocaram habitações em risco... Temos andado a socorrer em diversas ocorrências que nos têm sido comunicadas. A anterior a esta foi uma derrocada em Sacavém, em que parte de uma habitação ruiu. Estavam animais dentro dessa habitação e foram retirados, também, com vida", conta.

O concelho de Loures, no distrito de Lisboa, está a ser um dos mais afetados pelas cheias que estão a atingir o país, esta terça-feira. Já na última semana, quando se haviam registado inundações, 25 pessoas ficaram desalojadas, tendo sido deslocadas para o Pavilhão Paz e Amizade, no centro do município, ou para casas de familiares.