Mais de 30% dos portugueses não vão ao dentista ou só vão em caso de urgência

Mais de um em cada três portugueses (35,7%) não vai ao dentista há mais de um ano © Rodrigo Cabrita

Por TSF com Lusa 13 Novembro, 2019 • 11:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mais de 30% dos portugueses não vão ao dentista ou só o fazem em caso de urgência e quase 10% não tem qualquer dente, segundo o Barómetro da Saúde Oral de 2019.

Pub Pub

De acordo com os dados a que a Lusa teve acesso, há 6,8% de portugueses que nunca vão a consultas de medicina dentária e 24,8% que só vão em caso de urgência, dados que se têm mantido inalterados desde que o barómetro começou a ser feito, em 2014.

Pub Pub

Segundo o barómetro, que vai ser apresentado na sexta-feira no Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, dos que nunca vão ao dentista ou só vão em caso de necessidade, mais de um em cada cinco (22,8%) alega não ter capacidade financeira, um valor que, contudo, baixou relativamente ao ano passado.

Dos inquiridos, 87,4% disseram ter mantido o número de idas ao dentista em 8,4% dos casos aumentaram. Apenas 4,1% revelaram ter diminuído a frequência destas consultas, um valor que baixou relativamente ao ano passado (7,2%).

Mais de um em cada três portugueses (35,7%) não vai ao dentista há mais de um ano, e mais de metade nunca mudou de médico dentista. "Ainda que os resultados mostrem que os portugueses estão a ir ao médico dentista com maior regularidade, não são novos doentes, são doentes habituais que aumentaram a regularidade das visitas aos consultórios de medicina dentária", refere o barómetro.

O documento diz ainda que este aumento "pode ser explicado pela subida de pacientes com seguros ou planos de saúde", que em 2014 eram apenas 4% e agora já chegam aos 15%.

Se quando o barómetro começou a ser elaborado quase três em cada quatro (72%) dos inquiridos consideravam a medicina dentária uma área mais cara do que as outras áreas da saúde, nesta edição o número caiu para pouco mais de metade (54%).

De acordo com Orlando Monteiro da Silva, bastonário da Ordem de Médicos Dentistas, "este é um dos países da Europa em que as pessoas mais pagam, diretamente do seu bolso, um conjunto de tratamentos, entre os quais estão várias áreas de saúde como a medicina dentária". "As pessoas são muito penalizadas com pagamentos diretos para ter acesso à medicina dentária e saúde oral", acrescenta, em declarações à TSF.

Nesse sentido, o bastonário defende que "precisamos de mais acesso à medicina dentária", mas que, "se este se faz através de mais profissionais a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde ou utilizando a rede privada instalada, ou ambas as situações, essas são decisões mais de foro político".

Orlando Monteiro da Silva, ouvido pela jornalista Helena Vieira, reconhece que o acesso é dificultado por razões financeiras 00:00 00:00

Na perspetiva de Orlando Monteiro da Silva, trata-se de "pensar no que é mais eficaz e mais barato".

O bastonário, ouvido pela TSF, sublinhou as "medidas como a implementação do cheque-dentista e o seu anunciado alargamento para acompanhar crianças a partir dos dois anos, porque o barómetro demonstra que a situação é particularmente grave - talvez devido a uma ideia errada por parte da população de que as crianças não necessitam de ser acompanhadas quanto aos dentes de leite - nos menores de seis anos".

O bastonário mostra-se preocupado com a saúde oral das crianças 00:00 00:00

"Foi positivo, no Governo anterior, ter-se colocado médicos dentistas que atualmente estarão em cem ou 120 centros de saúde", garante, embora considere "claramente pouco".

O número de portugueses com a dentição completa mantém-se à volta dos 31%, assim como o de portugueses com falta de todos os dentes (10%). Contudo, apesar de o número de portugueses sem dentes naturais se manter em linha com as edições anteriores do barómetro, hoje "já existe maior probabilidade de terem dentes substitutos", sublinha o documento.

Quase metade (48,6%) dos portugueses com falta de dentes naturais não têm dentes de substituição, quando em 2014 este valor era de 56,1%.

O Barómetro da Saúde Oral 2019 mostra ainda que 27,8% dos portugueses com mais de seis dentes em falta não têm nada a substituí-los.

Segundo o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Orlando Monteiro da Silva, "existe hoje uma maior preocupação dos portugueses com a saúde oral, mas há uma percentagem elevada de pessoas que continuam longe dos consultórios de medicina dentária e a probabilidade de serem estas a quem mais faltam dentes naturais sem nada terem a substituir é muito grande".

"São estas pessoas, por regra com menos recursos e informação, as mais vulneráveis e as que mais precisam de resposta urgente por parte do Ministério da Saúde", sublinha.

O bastonário lembra que "há 59% de portugueses que não sabem que o Serviço Nacional de Saúde disponibiliza a área de medicina dentária", um valor que tem vindo a cair face a edições anteriores do barómetro. Apesar disso, o responsável considera "essencial que haja uma maior divulgação das consultas de medicina dentária nos centros de saúde e que os médicos de família indiquem os doentes em condições de aceder a essas consultas".

"Tem havido muitos interessados em estar no Serviço Nacional de Saúde. Temos quase dez mil médicos dentistas em Portugal, muitos dos quais obrigados a sair do país à procura de melhores condições de exercício profissional", assevera Orlando Monteiro da Silva, que vinca a "qualidade e quantidade" de especialistas que "poderiam contribuir muito para melhorar a saúde oral".

Orlando Monteiro da Silva entende que há profissionais em quantidade e qualidade suficiente para suprir necessidades 00:00 00:00

O barómetro deste ano permitiu ainda perceber que nem todos os portugueses escovam os dentes duas vezes por dia, como recomendam as boas práticas da saúde oral, pois apenas 77,6% afirmam cumprir esta indicação.

"Continua a ser notória a maior implementação destes hábitos nas mulheres", indica o documento.

Embora a maioria dos portugueses escove os dentes pelo menos duas vezes por dia, o uso do fio dentário e de elixir ainda não estão tão enraizados nos seus hábitos. São apenas 3,7% os que usam o fio dentário duas vezes por dia e 19,7% usa menos de uma vez por semana. Já o elixir é usado duas vezes por dia por 6,5% dos que escovam os dentes segundo as boas práticas da saúde oral, enquanto 26,7% o usa menos de uma vez por semana.

Para os inquiridos pelo barómetro, grávidas, diabéticos e portadores de doenças cardíacas ou respiratórias deveriam ter acesso mais facilitado a cuidados de medicina dentária, por necessitarem de acompanhamento redobrado.