Mais de 30 mil matrículas. Há cada vez mais crianças estrangeiras inscritas para próximo ano letivo

Nas escolas públicas em Portugal há crianças de todo o mundo

Por Rui Cid com Cátia Carmo 04 Agosto, 2023 • 08:09

Estão 30 mil novas crianças de nacionalidade estrangeira inscritas para o próximo ano letivo em Portugal, no pré-escolar e primeiro ciclo. O número é avançado na edição desta sexta-feira do semanário Expresso.

O mesmo jornal adianta que nas escolas públicas há crianças de todo o mundo, com destaque para o Brasil. No próximo ano vão ser 15 mil as novas crianças brasileiras. O pré-escolar e o primeiro ciclo vão contar também com 2600 crianças de nacionalidade angolana.

Estes dados avançados ao Expresso pelo Ministério da Educação permitem perceber que são também cada vez mais os alunos asiáticos. No total são 1900 novas inscrições de crianças oriundas da Índia, Paquistão, Nepal e Bangladesh, grande parte no Alentejo.

De resto, no concelho de Odemira, entre 30 a 40% da população escolar é constituída por migrantes. O Expresso adianta ainda que no próximo ano letivo o número de novas inscrições volta a subir. São 190 novas matrículas e os estrangeiros representam 16%, com crianças de 140 nacionalidades.