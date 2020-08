Mais de 300 mil pessoas à espera do Cartão de Cidadão

© Cristiana Milhão/Global Imagens

Mais de 300 mil pessoas aguardam a entrega de Cartões de Cidadão (CC) já solicitados e pagos, revela o Ministério da Justiça (MJ).

De acordo com o gabinete da ministra da justiça, "em consequência do contexto especial de pandemia vivido nos últimos meses e das limitações impostas ao atendimento presencial, regista-se um aumento do volume de Cartões pendentes de entrega, num total de 330 664", até esta quinta-feira dia 6 de agosto.

Este volume de cartões à espera de entrega leva a maiores tempos de espera. "O tempo médio de espera para levantamento/entrega do Cartão de Cidadão, incluindo dos renovados de forma simplificada por SMS, é de aproximadamente 55 dias nos balcões da região de Lisboa e 25 dias nos balcões da região do Porto", revela à TSF o MJ.

Isto é o que se passa nas grandes áreas metropolitanas mas nos territórios do interior "este tempo reduz significativamente". Assim, nos serviços de Freixo de Espada à Cinta e Vinhais esse tempo é de cerca de 1 dia, nos serviços de Marvão a espera é de cerca de 5 dias, nos serviços de Fornos de Algodres e Aguiar da Beira esse tempo é de cerca de 7 dias.

Para fazer face a estes atrasos nas zonas mais populosas o MJ promete que "o IRN está a trabalhar em novas soluções e a preparar mais postos de atendimento complementares, que serão anunciados muito em breve".

Uma das medidas já facilitadas foi a disponibilização da renovação automática por SMS do CC para os portugueses com mais de 25 anos. "Na sequência da introdução do novo serviço de Renovação por SMS do Cartão de Cidadão, entre o dia 6 de junho e 4 de agosto de 2020, foram renovados de forma automática e simplificada 122.833 cartões de cidadão, o que representa uma taxa de adesão de 41,8%", sublinha o MJ.

O Governo recorda que "a validade do CC se mantém, desde que o cidadão tenha o comprovativo de que já procedeu ao respetivo agendamento" ou no caso da renovação por SMS o recibo de pagamento no multibanco e carta do IRN servem de prova de que o cartão não está caducado.

Mas para quem for viajar no estrangeiro isto não é solução, nestes casos é preciso solicitar e pagar a renovação do documento como "urgente" ou de "extremo urgente".