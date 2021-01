Mais de 356 mil imigrantes com processos pendentes no SEF regularizaram situação

Devido à Covid-19, o Governo prorrogou este processo © LUSA

Mais de 356 mil imigrantes com processos pendentes no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) ficaram regularizados de forma provisória em 2020, ao abrigo de dois despachos publicados na sequência do estado de calamidade devido à Covid-19, segundo o SEF.

Em esclarecimento solicitado pela agência Lusa, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) referiu que o primeiro despacho, publicado a 27 de março de 2020, permitiu que 260 mil imigrantes com processos pendentes no SEF, entre 18 de março e 15 de outubro, tivessem ficado com a sua situação regularizada temporariamente.

Desde então, e após marcação do SEF para conclusão do processo de regularização, a maioria ficou com a situação regularizada definitivamente, existindo ainda casos pendentes e para resolução futura.

Entretanto, e ainda devido à Covid-19, o Governo prorrogou este processo, através de um despacho publicado a 8 de novembro de 2020, o qual permitiu a regularização temporária de 116.700 imigrantes que tinham formulado os seus pedidos entre 18 de março e 15 de outubro de 2020.

Ao todo, foram 356.700 os imigrantes que durante este período ficaram com a sua situação temporariamente regularizada, o que lhes permitiu, nomeadamente, "aceder a todos os serviços públicos, designadamente para obtenção do número de utente, acesso ao Serviço Nacional de Saúde ou a outros direitos de assistência à saúde, acesso às prestações sociais de apoio, celebração de contratos de arrendamento, celebração de contratos de trabalho, abertura de contas bancárias e contratação de serviços públicos essenciais".

A pandemia de covid-19, e as respetivas medidas de prevenção da transmissão da infeção, afetou os serviços do SEF, tal como "outros serviços da Administração Pública e outros demais serviços de atendimento ao público", conforme o próprio serviço reconhece.

"De 30 de março a 4 de maio de 2020, os postos de atendimento do SEF estiveram encerrados por força da situação pandémica a nível nacional (estado de emergência)", indica este organismo, sublinhando que, "apesar dos constrangimentos", em 2020 foram atendidos nos balcões do SEF mais de 200.700 cidadãos.

Em julho de 2020, o SEF disponibilizou uma nova funcionalidade online para Renovação Automática de Autorizações de Residência, tendo sido já realizadas cerca de 88.000 renovações automáticas de títulos de residência, através de um processo integralmente digital que dispensa a deslocação física do cidadão ao balcão de atendimento.

O SEF realizou cerca de 201.000 atendimentos presenciais e emitiu 117.500 documentos de residência (129.155 em 2019). Destes, e para exercício de atividade profissional, foram emitidos mais de 25.000 novos títulos de residência (26.716 em 2019) e estão agendados para os balcões do SEF, até junho, mais de 21.000 atendimentos.

De acordo com o Relatório de Imigração Fronteiras e Asilo (RIFA) do SEF, em 2019 viviam em Portugal 590.348 cidadãos estrangeiros titulares de autorização de residência, o valor mais elevado registado por este serviço desde a sua criação, em 1976.

Em Portugal, morreram 8543 pessoas dos 528.469 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

