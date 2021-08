Mais de 40 operacionais combatem fogo florestal na Madeira

© Justin Sullivan/AFP (arquivo)

Mais de 40 bombeiros de quatro corporações da Madeira estão a combater um incêndio florestal que deflagrou ao final da manhã na freguesia de Água de Pena, no concelho de Machico, informou o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC).

Na página da Internet do SRPC é referido que, depois do alerta, foram mobilizados para "o teatro das operações 41 operacionais" de quatro corporações da região, nomeadamente, bombeiros municipais de Machico e de Santa Cruz e bombeiros voluntários Madeirenses e de Santana.

Ainda segundo a SRPC, os bombeiros contam com o apoio de 13 viaturas e do helicóptero de combate a incêndios.

Estão igualmente envolvidos nas operações elementos do Corpo de Polícia Florestal, Guarda Nacional Republicana (GNR), Comando Regional de Operações de Socorro e Serviço Municipal de Proteção Civil.

O foco de incêndio na freguesia de Água de Pena, numa zona inacessível, foi registado pela SRCP pelas 12:00.

Entretanto, a secretaria regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas da Madeira já informou que a Policia Florestal "identificou o autor de um incêndio que deflagra neste momento no concelho de Machico, no sítio da Rocha Alta".

"O indivíduo estava a operar com uma rebarbadora e provocou um incêndio em local de difícil acesso", lê-se na nota, adiantando que "a Policia Judiciaria já foi acionada para o local".