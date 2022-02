Mais de 400 advogados oferecem ajuda "pro bono" a cidadãos ucranianos

© Álvaro Isidoro/Global Imagens

Mais de 400 advogados portugueses mostraram-se disponíveis em apenas 24 horas para oferecer ajuda legal "pro bono" a cidadãos ucranianos, revelou esta segunda-feira um comunicado da Ordem dos Advogados (OA), que criou uma task force com esse objetivo.

O organismo liderado pelo bastonário Menezes Leitão vai trabalhar em conjunto com a sua congénere daquele país, a Associação Nacional de Advogados da Ucrânia, e a Embaixada da Ucrânia em Portugal, no sentido de garantir uma resposta às questões jurídicas que a guerra com a Rússia possa suscitar.

"É expectável que a expressiva adesão dos advogados portugueses à causa ucraniana continue em crescendo", referiu a nota divulgada pela OA, adiantando que será disponibilizada uma plataforma na Internet com os dados e contactos profissionais para "agilizar o auxílio legal a quem dele necessitar".

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades. A ONU deu conta de perto de 370 mil deslocados para a Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.

