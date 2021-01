Mais de 400 multas e 16 detidos em ações de fiscalização da PSP no fim de semana

Foram realizadas mais de 600 operações de fiscalização © José Sena Goulão/Lusa

A Polícia de Segurança Pública informa que foram passadas 406 multas no fim de semana por violação das regras de contenção da Covid-19. Foram registadas contraordenações por venda e consumo de álcool na via pública, por desrespeito do distanciamento social, bem como do recolhimento obrigatório.

Entre as infrações estão 97 por falta de uso de máscara, 70 por incumprimento do dever geral de recolhimento, 49 por violação das regras de distanciamento físico e 37 por consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

Entre sábado e domingo, 16 pessoas foram detidas: dez por desobediência ao dever geral de recolhimento, cinco por venda e consumo de bebidas alcoólicas na via pública e, ainda, uma detenção de um cidadão infetado que violou as regras de confinamento obrigatório.

Em dois dias, foram 621 operações de fiscalização sobre mais de 4200 veículos, 224 estabelecimentos e 3032 pessoas intersetadas na via pública.

A Polícia de Segurança Pública insiste que quem tem justificação para circular é obrigado a apresentar uma declaração escrita que ateste o motivo da deslocação. Quem não cumpre as regras que estão em vigor desde 15 de janeiro pode estar sujeito a uma multa entre os 200 e os mil euros, se for paga na hora. Caso contrário acrescem 50 euros.

Desde 15 de janeiro, já foram registadas 716 contraordenações com 42 pessoas detidas e 83 estabelecimentos encerrados.

