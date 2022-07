Mais de 43 mil animais abandonados recolhidos pelas câmaras em 2021

Houve também a ampliação de 21 instalações já existentes © Adelino Meireles/Global Imagens

Desde 2017 que as câmaras não recolhiam tantos animais abandonados. No ano passado, os centros municipais deram abrigo a mais de 43 mil cães e gatos, sobretudo. Isto representa um aumento de quase 40% em comparação com 2020, segundo os dados de um relatório oficial que está, esta segunda-feira, no Jornal de Notícias.

O país ganhou 37 novos centros oficiais de recolha e, além destes construídos de raiz, houve também a ampliação de 21 instalações já existentes. Ao todo são agora 170 os centros autorizados. Os dados constam do relatório anual, divulgado pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas.

O documento indica que no ano passado foram recolhidos 43600 animais. Dá uma média de 119 por dia.

Santo Tirso, Ponta Delgada, Cascais, Braga e Famalicão lideram a lista dos municípios com mais animais recolhidos: todos com mais de mil. Por outro lado, manteve-se, no ano passado, a tendência de subida do número de adoções. Foram mais de 25 mil, mais cinco mil do que em 2020.

No ano passado foram também eutanasiados 2300 animais, um decréscimo de 4%.